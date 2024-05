Zowat alle politieke zwaargewichten van Open VLD zakten deze ochtend naar Café 't Kapiteintje af. De liberalen nemen het café vandaag even over om zo een van hun kernpunten, het belang van werken, kracht bij te zetten. Het verschil tussen 'werken' en 'niet-werken' moet groter worden volgens de partij. Daarom dient premier De Croo vandaag op en kruipen andere ministers achter de tapkast.

"Eerlijk gezegd, als we vroeger op een markt kwamen was er onverschilligheid. Met die AI-campagne voelen we dat de mensen zich aangesproken voelen en de strijd tussen werken en niet werken, dat slaan hoor. Dat zal werken, dat voel ik", klinkt het bij Vincent Vanquickenborne, lijsttrekker voor de Kamer.