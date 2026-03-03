Ook vannacht mensensmokkelaars actief aan Westkust, ook in De Haan vluchtelingen uit water gehaald
De politie aan de Westkust heeft opnieuw een drukke nacht gehad omdat er mensensmokkelaars actief waren. En ze zijn ook steeds verder langs de kustlijn actief.
Voor de kust van De Panne is opnieuw een bootje uit het water gehaald, er is ook minstens één mensensmokkelaar opgepakt. Bij de acties nam de politie ook nog nautisch materiaal in beslag.
Rond half vier vannacht kwam dan nog een melding binnen van vluchtelingen in nood voor de kust van De Haan, ter hoogte van Klemskerke. In het Engels liet iemand weten dat er een bootje met een twintigtal mensen in de problemen was geraakt op zee.
De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst en de scheepvaartpolitie gingen zo snel mogelijk ter plaatse en troffen voor de kust van De Haan inderdaad een bootje op drift aan. De buitenboordmotor was defect, terwijl de opblaasbare romp aan stuurboord lek bleek.
In totaal waren er 18 mannen en een vrouw aan boord. Zoals tegenwoordig wel vaker gebeurt, droeg slechts een opvarende een reddingsvest. Uiteindelijk konden alle transmigranten aan boord van de hulpdiensten gebracht worden. Ze kregen onder andere overlevingsdekens om zich op te warmen. Volgens hun eigen verklaringen waren ze al zes à zeven uur onderweg. Uiteindelijk moest niemand naar het ziekenhuis overgebracht worden.
"Dit toont nog maar eens aan hoe gevaarlijk het is om die oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te wagen. Op het water, op het land en ook vanuit de lucht dankzij het frontexvliegtuig en luchtsteun van de federale politie."
Alle opvarenden werden bestuurlijk gearresteerd door de scheepvaartpolitie. Ze blijven opgesloten in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Er loopt ook een onderzoek naar de eventuele mensensmokkelbende die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk georganiseerd zou hebben.