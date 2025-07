Rond middernacht is het grondig fout gelopen op de Noorderring in Ieper, in de rijrichting naar Langemark-Poelkapelle. Een vrouw van eind de twintig verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur. Haar wagen week van de rijbaan af en botste met volle kracht tegen de achterzijde van een geparkeerde oplegger.