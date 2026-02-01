8°C
Onder­ne­mer Paul Ghey­sens ver­koopt golf­ter­rei­nen in Knok­ke aan rivaal

Paul Gheysens

© Belga

Belgisch projectontwikkelaar, ondernemer en voetbalbestuurder Paul Gheysens verkoopt zijn golfterreinen in Knokke aan een consortium rond Peter Taffeiren, de man die zich verzette tegen het golfproject. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. 

Buiten het golfdomein van 120 hectare met een groot hotel plande Gheysens' vastgoedgroep Ghelamco ook de bouw van tientallen villa's. Alles samen beloofde dat de grootste projectontwikkeling in Knokke te worden. Gheysens droomde al zo'n 25 jaar lang van dat golfproject met alle vastgoedontwikkeling eromheen, maar de droom bleek een nachtmerrie om vergund te raken. Daardoor moest hij eerder al zijn plannen herzien en water bij de wijn doen.

Gheysens is al drie jaar bezig met een uitverkoop in een poging zijn zware schuldenlast het hoofd te bieden. Die is het gevolg van de agressieve groei die hij tot vier jaar geleden najoeg in Polen, Engeland, Frankrijk en België. Dat de verkoop van het golfterrein nu plaatsvindt, rond de tijd dat Gheysens in Polen een obligatie van 57 miljoen euro moest aflossen, lijkt geen toeval. Verwacht wordt dat Taffeiren de nodige aanpassingen zal doen aan het project om er de scherpste kantjes van af te schaven.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

