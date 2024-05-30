De vervuiling in de Oude Leiearm in Menen is zondag opnieuw opgedoken na de intense regenval. Op het water drijft een vettige, lichtbruine substantie die ook een onaangename geur verspreidt in de omgeving.

Volgens de brandweer gaat het om een terugkerend probleem waarbij vetresten vanuit een bedrijf op de industriezone Grensland in de waterloop terechtkomen. Bij hevige regen kan het rioleringsstelsel de combinatie van regen- en afvalwater moeilijk verwerken, waardoor een deel in de Oude Leiearm belandt.