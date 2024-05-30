Ondanks zui­ve­rings­in­stal­la­tie: opnieuw ver­vui­ling in Oude Leie­arm in Menen na hevi­ge regen

In Menen is de Oude Leiearm zondagmiddag opnieuw vervuild geraakt. Door de hevige regen kwam een vettige substantie in het water terecht. Het probleem is niet nieuw en zorgt al langer voor hinder in de buurt.

De vervuiling in de Oude Leiearm in Menen is zondag opnieuw opgedoken na de intense regenval. Op het water drijft een vettige, lichtbruine substantie die ook een onaangename geur verspreidt in de omgeving.

Volgens de brandweer gaat het om een terugkerend probleem waarbij vetresten vanuit een bedrijf op de industriezone Grensland in de waterloop terechtkomen. Bij hevige regen kan het rioleringsstelsel de combinatie van regen- en afvalwater moeilijk verwerken, waardoor een deel in de Oude Leiearm belandt.

De brandweer kwam ter plaatse en zal opnieuw een dam aanleggen om te vermijden dat de vervuiling zich verder verspreidt richting de Leie. De opruiming wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma.

Zuiveringssysteem

De stad Menen en de politie weten al langer waar de vervuiling vandaan komt. Het betrokken bedrijf nam in het verleden al maatregelen, waaronder de installatie van een zuiveringssysteem dat vetresten uit het water moet filteren. Toch duikt het probleem bij zware regenval opnieuw op.

Buurtbewoners reageren op sociale media intussen opnieuw bezorgd, onder meer omwille van de geurhinder. De stad blijft zoeken naar een structurele oplossing.

