"De federale ploeg is een mix van ervaring, talent en gezond verstand. Samen met Franky, Katrien, Felix, Margot, Frank en Kato voer ik de lijst aan. Met Joachim Coens hebben we een sterke lijstduwer en Lynn Callewaert en Jeroen Vandromme krijgen kansen als opvolgers. Samen gaan we voor een sterke West-Vlaamse stem in Brussel.”

Nathalie Muylle - Lijsttrekker Kamer