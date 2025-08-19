Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In het onderzoek naar een moord in Zeebrugge zijn dinsdagavond twee verdachten opgepakt in Polen. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit.
De lokale politie van Brugge kreeg vrijdag rond 22 uur een melding over een incident in de Mercatorstraat in Zeebrugge. Een 56-jarige man kreeg rake klappen en schoppen van twee andere mannen. Een getuige probeerde Herwin A. te reanimeren en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor het slachtoffer kwam alle hulp echter te laat.
Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel. Even later zouden de verdachten het slachtoffer op straat aangevallen hebben. De precieze aanleiding is echter onduidelijk. Na de feiten namen beide verdachten de benen.
Moord
Naar aanleiding van het gewelddadig overlijden vorderde het parket een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter. De feiten werden voorlopig als moord gekwalificeerd. De wetsdokter en het gerechtelijk lab kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Later voerde de wetsdokter op het lichaam van het slachtoffer een autopsie uit.
Zondagnamiddag verspreidde de federale politie op vraag van de Brugse onderzoeksrechter een opsporingsbericht. Op de camerabeelden van de nachtwinkel zijn de verdachten immers goed herkenbaar. Het gaat om een kale, struise man met een tatoeage op de binnenkant van de rechteronderarm. Zijn kompaan heeft kort, donker haar en een baardje. De speurders dachten toen al in de richting van vrachtwagenbestuurders uit Oost-Europa.
100 tips
In totaal liepen er de afgelopen dagen meer dan honderd tips binnen bij de politie. Die tips leverden waardevolle informatie op voor de speurders. Daarnaast kon de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) ook rekenen op de gegevens die door buitenlandse politiediensten werden gedeeld. De combinatie van die samenwerking en de tips leidden uiteindelijk tot de identificatie en de lokalisatie van de twee verdachten. De Russen, geboren in 1980 en 1992, werden dinsdag rond 21.30 uur door de Poolse politie onderschept langs een autosnelweg in Polen.
Overlevering
Het parket van West-Vlaanderen benadrukt dat de FGP, onder leiding van de onderzoeksrechter, vier dagen lang onafgebroken aan het dossier werkte. Alle nodige mensen en middelen werden ingezet om de vermoedelijke daders op te sporen. "De arrestatie van de twee verdachten is het resultaat van een bijzonder intense en efficiënte samenwerking tussen Europol en meerdere Europese politiediensten. Zonder deze samenwerking was een snelle arrestatie niet mogelijk geweest," zegt het parket.
De Brugse onderzoeksrechter is gestart met de procedure om de verdachten aan ons land te laten overleveren. Na die eventuele overlevering zal de onderzoeksrechter over hun verdere aanhouding moeten beslissen.