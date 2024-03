De Krant van West-Vlaanderen schreef eind 2021 dat Vanderjeugd mogelijk vergunningen verleend zou hebben om zijn eigen grond te kunnen verkopen in het kader van een vastgoedproject. Er zou sprake zijn van belangenvermenging in twee vastgoedprojecten in de gemeente. Het parket opende een onderzoek en toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Bart Somers (Open VLD) plaatste de West-Vlaamse gemeente onder verhoogd toezicht.