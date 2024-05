De West-Vlaamse N-VA-kandidaten trekken vandaag naar Blankenberge, Torhout, Beernem en de markt op Het Zand in Brugge. De kandidaten merken op dat de mensen nog niet zo bezig zijn met de verkiezingen. Ze voelen wel enige boosheid over de gang van zaken vandaag, zeggen ze. "Als je een begroting achterlaat die een totale ramp is, als de pensioenen niet betaald kunnen worden, zijn de mensen terecht boos", zegt Sander Loones, lijsttrekker van N-VA voor het Vlaams Parlement.