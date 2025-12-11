Na het verlies van een grote NMBS-bestelling aan de Spaanse treinbouwer CAF wil minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin het gesprek aangaan over mogelijke samenwerking met Alstom in Brugge. Dat zei hij in de Kamercommissie Mobiliteit, op vraag van Brugs parlementslid Annick Lambrecht.
"Regering kan niet tussenkomen"
Kamerlid Annick Lambrecht (Vooruit) vroeg minister Quintin of de overheid niet meer had kunnen doen om de bestelling in België te houden. Volgens de minister ligt de beslissing echter volledig bij de raad van bestuur van de NMBS. “De regering kan daar niet in tussenkomen”, klonk het. Bovendien mag de spoorwegmaatschappij geen lokale producent voortrekken. “Dat zou ingaan tegen het Europese recht.”
Overleg met Alstom en CAF
Minister Quintin zegt de jobverliezen bij Alstom te betreuren en wil nu inzetten op overleg. “Ik zal persoonlijk de directeur van de Alstom-site in Brugge ontmoeten, met bijzondere aandacht voor de lokale industriële situatie en de toekomstige tewerkstelling”, aldus Quintin.
“Ik heb woensdag een ontmoeting georganiseerd met CAF om economische partnerschappen te bekijken.”
Daarnaast staat ook een gesprek met CAF gepland. “Ik heb woensdag een ontmoeting georganiseerd met CAF om, volledig binnen het bestaande reglementaire kader, economische partnerschappen te bekijken,” zegt de minister. “Zo kan de spoorweg- en engineeringsexpertise die in België aanwezig is, benut en verder ontwikkeld worden.”