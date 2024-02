Nadat Vincent Van Quickenborne in zijn eigen stad Kortrijk een combine aangaat met CD&V heeft hij - op dezelfde dag - ook de nochtans koele banden met Mercedes Van Volcem aangehaald. Zij krijgt, en aanvaardt, de tweede plaats op de liberale kamerlijst voor West-Vlaanderen. Ter herinnering: in 2019 werd ze nog 'aan de kant gezet' als lijstduwer en was er een 'geste' nodig van Francesco Vanderjeugd om haar nationale carrière verder te zetten.