De partij Vooruit wil een betaalbare zorg voor iedereen. “We hebben gezien dat de Vlaamse regering met N-VA, Open VLD en CD&V heel veel noden niet heeft opgelost in de zorg. De kinderopvang is duurder geworden, er zijn overal plaatsen te kort. Maar ook de rusthuisprijzen zijn voor heel veel mensen onbetaalbaar geworden. “

I-mens is ook actief in de thuiszorg, en dat is een federale bevoegdheid. De zorggroep wil het aanbod verruimen, nu steeds meer 80-plussers thuis blijven wonen. Karin Van Mossevelde, Algemeen directeur i-mens: “Daarom zijn we vragende partij om de gezinszorg mogelijk te maken in de huiskamer 24 op 24, 7 op 7. Dat er ook nachtrondes kunnen gebeuren en dat mensen op een veilige plek thuis kunnen wonen.”