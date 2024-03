Zehra Yüksel verdween donderdagmiddag 8 februari, rond half drie. Ze is toen voor het laatst gezien in het station Gent-Sint-Pieters.

Ze is 1 meter 68, normaal gebouwd en ze heeft lang bruin haar. Toen ze verdween droeg ze een zwarte broek, een zwart t-shirt met wit motief op de voorzijde, een zwarte hoodie en witte sneakers.

Aan Zehra wordt gevraagd om contact op te nemen met haar familie om hen gerust te stellen. Ook als U Zehra Yüksel nog heeft gezien, of U weet waar nu is vragen de speurders contact met hen op te nemen via 0800 30 300, via Child Focus op 116 000 of via mail.