De Vlaskapel is een supporterscafé van KV Kortrijk. Na de match tegen Antwerp ontstond er een discussie tussen een klant en de uitbater over een betaling. De uitbater vroeg de klant om het café te verlaten, maar hij kwam later die avond terug met twee kompanen. Die deelden het slachtoffer rake klappen uit en de klant sneed hem de keel over met een kapot bierflesje. De uitbater ligt in het ziekenhuis in een kunstmatige coma, zijn toestand is kritiek.

De politie kon intussen een verdachte oppakken. Hij is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen, die hem aangehouden heeft voor poging tot moord. Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer. De twee andere mannen die bij de steekpartij betrokken waren worden nog gezocht.