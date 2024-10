Als laatste centrumstad in Vlaanderen is het in Kortrijk wachten op witte rook wat de coalitievorming betreft. Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk (TBSK) is de winnaar van de verkiezingen, en heeft het initiatiefrecht, nog tot en met maandag. Toekomstig burgemeester Ruth Vandenberghe wilde haar tijd nemen om een afgewogen beslissing te nemen. Vanavond maakt ze die ook bekend. Je kan de mededeling hier live volgen.