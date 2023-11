In Poperinge was er vanmorgen een crisisvergadering over de waterstanden in de Westhoek. In en rond de IJzer, maar ook elders zijn er kritieke punten die flirten met het alarmpeil. De provinciegouverneur, maar ook de betrokken burgemeesters en de brandweer en politie zaten samen om de actuele water...

In Poperinge was er vanmorgen een crisisvergadering over de waterstanden in de Westhoek. In en rond de IJzer, maar ook elders zijn er kritieke punten die flirten met het alarmpeil.

De provinciegouverneur, maar ook de betrokken burgemeesters en de brandweer en politie zaten samen om de actuele waterstanden te bekijken, en in te grijpen waar nodig.

Het heeft vorige nacht minder geregend dan verwacht, ook in Noord-Frankrijk. Grote stijgingen van het waterpeil rond de IJzer blijven voorlopig uit.



Toch is er hier en daar sprake van lokale wateroverlast, ook in het Leie-bekken. Onder meer in Dadizele, Vlameringe, Moorslede en Wevelgem. Ook Dikkebusvijver staat goed vol. De brandweer volgt de situatie op de voet.

Maatregelen

In Stavele komt een extra dijk, elders drijven we de zandzakkencapaciteit op waar nodig. De pompinstallatie aan de Ganzenpoot in Nieuwpoort en ook in Veurne blijven ook dit weekend operationeel, om het waterpeil van de IJzer en de Lovaart onder controle te houden, en genoeg af te voeren naar de zee. Ook als het niet regent.

Deze namiddag is weer crisisoverleg om 16u30. Daar zullen de betrokken diensten bekijken hoe lang de rampenfase nog nodig is. De weerberichten voor morgen en zondag zouden meevallen.

Oproep

De hulpdiensten herhalen tenslotte ook de oproep aan ramptoeristen voor dit weekend: “kom niet af, je loopt in de weg en hindert de hulpverlening”.