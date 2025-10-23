Rond 10 uur noteerde Brandweer Westhoek al negen interventies voor stormschade. "We verwachten in de loop van de dag nog een stijging van het aantal interventies. Momenteel zetten we nog in op preventie en roepen we iedereen op om alles vast te maken dat loszit. Zich voor te bereiden en geen onnod...

Rond 10 uur noteerde Brandweer Westhoek al negen interventies voor stormschade. "We verwachten in de loop van de dag nog een stijging van het aantal interventies. Momenteel zetten we nog in op preventie en roepen we iedereen op om alles vast te maken dat loszit. Zich voor te bereiden en geen onnodige verplaatsingen meer te maken. Parkeer ook uw wagen niet onder of in de buurt van bomen, " zegt woordvoerder Kristof Loaugie.

Steden en gemeenten nemen intussen maatregelen. Zo zijn in Ieper alle parken, de vestingen, Zillebeke- en Dikkebusvijver gesloten voor het publiek tussen 12u en 18u. Ook in Langemark-Poelkapelle sluiten verschillende locaties. Er is ook een toegangsverbod in alle provinciale domeinen.

Stad Ieper vraagt ook om geen PMD-zakken buiten te plaatsen zolang het stormt.