LIVE: Storm Benjamin trekt over onze provincie: volg het hier
Storm Benjamin trekt over de provincie: de windpiek is kort na de middag maar ook in de vooravond kunnen er nog stevige windstoten zijn. Volg het hier live.
Wandelen aan zee? Toch niet makkelijk...
De wind waait stevig aan zee, dat is geen verrassing. Al laten sommige wandelaars zich wel nog verrassen: deze wandelaar moeten zoeken naar zijn evenwicht in zijn strijd met de sstormwind:
Brandweerzone Westhoek: "Storm barst in alle hevigheid los"
De oproepen beginnen binnen te stromen bij Brandweerzone Westhoek.
"Sinds 13u00 kwamen 28 extra interventies binnen voor stormschade," zegt woordvoerder Kristof Louagie. "De oproepen gaan van bomen of takken op de openbare weg tot werfhekkens, horecaterrassen en wegwaaiende dakbedekking."
De oproepen zijn gespreid over de volledige hulpverleningszone in de Westhoek.
Herfstvakantie: weer speelt kust parten, maar hoopvolle vooruitzichten
De toeristische sector aan de Kust zal een rustige start van de herfstvakantie voor Vlaamse bezoekers kennen, met momenteel ongeveer 20% minder hotelboekingen dan vorig jaar.
Stilte voor de storm: laatste voorbereidingen in Brugge
In de hele provincie houden steden en gemeenten vandaag parken en bossen gesloten, ook de provinciedomeinen blijven gesloten. Ook in Brugge zijn vanmorgen de parken en begraafplaatsen dichtgegaan:
Treinen rijden trager aan de kust, en overal verhoogde waakzaamheid
Door de storm Benjamin zal er deze namiddag, vanaf 14u, voor het treinverkeer naar de kust een snelheidsbeperking gelden. Deze veiligheidsmaatregel werd door Infrabel beslist na overleg met NMBS.
Om de veiligheid op het spoor te garanderen, zullen de treinen vanaf 14u tussen Lichtervelde, Brugge en de stations aan de kust aan een beperkte snelheid tot maximum 80 km/u mogen rijden. De situatie wordt permanent opgevolgd en aangepast indien nodig. Deze snelheidsbeperking is een belangrijke maatregel die ervoor moet zorgen dat treinbestuurders, in geval van een incident (zoals bijvoorbeeld een omgevallen boom op het spoor) nog tijdig kunnen reageren.
De spoorlijnen waar de veiligheidsmaatregel geldt zijn Lichtervelde – De Panne, Brugge – Oostende, Brugge – Blankenberge, Brugge – Zeebrugge en Brugge - Knokke. Treinreizigers die van en naar de kust willen zullen mogelijk in Lichtervelde of Brugge moeten overstappen op een andere trein. NMBS raadt haar reizigers aan om goed op voorhand de reizigersinfo (website, app, aankondigingen in de betrokken stations) te raadplegen.
De treinen rijden trager in zone 1
Bouwbedrijven maken werven stormbestendig
Met windstoten tot 120 km per uur in het vooruitzicht, neemt de bouwsector voorzorgsmaatregelen om schade en ongevallen te voorkomen.
Oktoberfoor blijft vandaag gesloten
De stad Oostende houdt de Oktoberfoor vandaag dicht, omwille van de veiligheid. Er is code oranje afgekondigd en overal zijn parken, bossen en openbare domeinen afgesloten. De stad neemt daar nu ook de kermis in mee.
"De Oktoberfoor blijft vandaag dicht, tot vrijdagmiddag twaalf uur. In het kader van veiligheid kunnen er eventuele extra maatregelen genomen worden," klinkt het.
Rond 10 uur al negen interventies voor stormschade in de Westhoek
Rond 10 uur noteerde Brandweer Westhoek al negen interventies voor stormschade. "We verwachten in de loop van de dag nog een stijging van het aantal interventies. Momenteel zetten we nog in op preventie en roepen we iedereen op om alles vast te maken dat loszit. Zich voor te bereiden en geen onnodige verplaatsingen meer te maken. Parkeer ook uw wagen niet onder of in de buurt van bomen, " zegt woordvoerder Kristof Loaugie.
Steden en gemeenten nemen intussen maatregelen. Zo zijn in Ieper alle parken, de vestingen, Zillebeke- en Dikkebusvijver gesloten voor het publiek tussen 12u en 18u. Ook in Langemark-Poelkapelle sluiten verschillende locaties. Er is ook een toegangsverbod in alle provinciale domeinen.
Stad Ieper vraagt ook om geen PMD-zakken buiten te plaatsen zolang het stormt.
Omgewaaide boom aan de Zuiderring in Ieper
Weerman Geert Naessens: "Piek komt vroeger dan verwacht, kans op schade en overlast"
Vandaag trekt een stormdepressie, Benjamin genaamd, vanuit het Kanaal de zuidelijke Noordzee op en zullen we met heel veel wind te maken krijgen. Dat loopt uit op een storm voor de Vlaams-Nederlandse kust. Op zee zelfs mogelijk een zware storm, zegt onze weerman Geert Naessens.
"Het hoogtepunt is rond 13u00 vanmiddag, iets vroeger dan aanvankelijk voorzien," zegt Geert Naessens. "De felste windstoten zitten dan tot rond 16-17 uur."
"Vooral de Oostkust en de kust van Zeeland moeten rekening houden met erg felle wind en zware windstoten tot misschien wel 110 km per uur. Een lokale 120 kilometer per uur zou net kunnen. In de provincie is 90 tot 100 km per uur mogelijk, met kans op schade en overlast."
Steden en gemeenten houden parken, bossen en begraafplaatsen dicht
Brandweerzone Westhoek krijgt eerste meldingen van stormschade
De eerste twee storminterventies zijn een feit. In Veurne en Leke lagen er afgekraakte takken op de weg. De Zuiderring in Ieper is versperd richting A19 door een omgewaaide boom. En in de Rijselstraat ligt er een boom tegen elektriciteitskabels.
Brandweerzone Westhoek waarschuwt ook voor storm Benjamin: "De storm is opgeschaald naar code oranje voor West-Vlaanderen vanaf de middag. Er zijn pieken mogelijk tot 120 km/u en plaatselijk meer," zegt woordvoerder Kristof Louagie.
"In Veurne en Leke zijn onze ploegen al takken gaan opruimen op de weg. We raden de mensen aan om binnen te blijven en geen onnodige verplaatsingen te maken."
Provincie stuurt Be-Alert uit: “Blijf binnen”
De provincie waarschuwt voor het stormweer in onze provincie. Alle provinciale domeinen blijven vandaag dicht.