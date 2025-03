De algemene staking liet zich zondagavond al voelen op het water. Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), dat onder andere de loodsen voor de schepen levert, sprak zondagavond over 34 wachtende schepen over het hele land. In de haven van Antwerpen alleen al zijn er maandagochtend...

In de haven van Antwerpen alleen al zijn er maandagochtend zowat dertig schepen wachtende. "Best een groot aantal", aldus de Port of Antwerp-Bruges. Afgelopen nacht zijn er slechts drie schepen aangekomen en vier vertrokken.

"Maar deze actie gaat veel breder dan enkel de loodsen", zegt Eddy Hendryckx van ACOD. "De radarcentrale in Zeebrugge ligt volledig plat en dat zal vannacht zo blijven. Er is nergens bediening: denk bijvoorbeeld ook aan de scheepvaartbegeleiding en de overheidsrederij VLOOT. Momenteel zal er nog één groot schip worden bediend, daarna is het gedaan met de bediening van de nautische keten."

Veel rederijen hebben wel geanticipeerd op de stakingsdag en lieten schepen daarom vroeger vertrekken. Daardoor was er de voorbije dagen "een grote piek" in het scheepvaartverkeer van en naar de havens.

In de haven van Antwerpen draaien de sleepdiensten maandagochtend op zeventig procent van hun capaciteit. De helft van de sluizen zou daar operationeel zijn, waarvan eentje voor de zeevaart. Volgens het havenbedrijf is dat voldoende om voorlopig niet in de soep te draaien. Voor de haven van Zeebrugge liggen er momenteel vijf tot tien schepen te wachten. Enkel schepen die geen loods nodig hebben, kunnen daar aankomen of vertrekken.

Rond 19.00 uur vanavond is er bij veel diensten een wissel van de wacht. Dan wordt duidelijk hoe groot de impact zal blijven op de nautische keten. Verwacht wordt dat er ook maandagavond nog heel wat hinder is.

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens liet vorige week weten dat de havenarbeiders het werk op verschillende terminals maandag gedurende een uur zullen stilleggen. Dat zou verspreid gebeuren gedurende de hele dag. Tijdens het uur dat het werk wordt onderbroken, zouden vakbondsvertegenwoordigers toelichting geven over de redenen waarom de havens op dit moment nog niet volledig deelnemen aan een algemene 24 urenstaking. (Bron: Belga)