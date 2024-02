"De storm zal zich pas ontwikkelen in de late namiddag, naar de vooravond toe. De verwachting is dat ergens tussen vier en vijf uur vanmiddag die wind zal beginnen aanwakkeren. En dan kan het snel gaan. Het hoogtepunt van de storm is tussen zes en acht uur en dan zijn er eigenlijk in de hele regio,...

"De storm zal zich pas ontwikkelen in de late namiddag, naar de vooravond toe. De verwachting is dat ergens tussen vier en vijf uur vanmiddag die wind zal beginnen aanwakkeren. En dan kan het snel gaan. Het hoogtepunt van de storm is tussen zes en acht uur en dan zijn er eigenlijk in de hele regio, zowel aan de kust als in de provincie, rukwinden mogelijk die een stuk boven de honderd kilometer per uur zouden kunnen uitkomen", voorspelt weerman Geert Naessens.