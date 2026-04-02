Lichaam van man (83) gevon­den in vij­ver in Oed­e­lem: Hij werd ont­dekt door zijn buren”

In Oedelem (Beernem) is dinsdagnamiddag het lichaam van een man (83) teruggevonden in een vijver ter hoogte van de Zeldonkstraat. Hij werd gevonden door zijn buren. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. 

De brandweer van Hulpverleningszone 1 werd dinsdag iets voor 15 uur opgeroepen naar Oedelem (Beernem). Een 83-jarige man viel er in een vijver ter hoogte van de Zeldonkstraat. "Hij werd ontdekt door zijn buren", klonk het bij Veerle Dhont, korpschef van lokale politie Het Houtsche. "De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse om de man te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten."

De brandweer plaatste een rode tent rond het lichaam om het voorlopig af te schermen. Hoe het incident kon gebeuren, is niet duidelijk. Het CSI (Crime Scene Investigation) en de wetsdokter zijn ter plaatse om het overlijden te onderzoeken. 

