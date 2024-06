Omdat de zeezender voor de kust van België en Nederland lag was het signaal op de middengolf zeker in West-Vlaanderen loeihard te ontvangen. De zender was dan ook razend populair in West-Vlaanderen.

"Dat was ’s morgens vroeg opstaan, voor de uitzendingen," herinnert technicus Marc Hindryckx uit Merkem zich.

"De generator starten, de zender opstarten in stappen… De studio moest altijd werken, allerhande klusjes, de dagtanks bijvullen met diesel. Ooit hebben we een distributieketting gehad die gesprongen was, tijdens volle storm."