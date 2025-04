De UB-57 werd in 1917 in gebruik genomen en voer uit vanuit Zeebrugge. Onder bevel van de gevreesde commandant Johannes Lohs zaaide de boot maandenlang terreur op zee. In zes maanden tijd liet Lohs 28 schepen zinken, waaronder het Britse troepenschip SS Moldavia. Bij die aanval kwamen 56 Amerikaanse soldaten om.

De UB-57 verdween op 14 augustus 1918, na een patrouille waarbij opnieuw drie schepen tot zinken werden gebracht. Kort daarvoor zond Lohs nog een laatste radiosignaal naar de basis in Brugge. Vermoedelijk voer de boot kort daarna tegen een mijn. Enkele bemanningsleden, onder wie Lohs, spoelden later aan in Zeebrugge en Vlissingen.