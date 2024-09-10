16°C
Kortrijk Kuurne

Kuur­ne ver­koopt onge­bruik­te par­keer­me­ters aan Kortrijk

Kuurne heeft een oplossing gevonden voor de splinternieuwe parkeermeters die al meer dan een jaar ongebruikt in een loods staan. De stad Kortrijk koopt de meters over voor zeventig procent van de oorspronkelijke prijs.

Kuurne kocht vorig jaar veertien nieuwe parkeermeters aan, goed voor ongeveer 100.000 euro. De meters waren bedoeld om de doorstroom in de blauwe zone te verbeteren met gratis ticketjes achter het autoraam, maar betalend parkeren stond nooit op de planning.

Uiteindelijk bleek de installatie en het gebruik van de meters veel ingewikkelder dan gedacht. “Eén, het is niet gratis, je moet een sms versturen, en twee, oudere mensen moeten constant hun kentekennummer ingeven. Dat is een handeling die not done is. Kuurne is daar veel te klein voor”, lichtte burgemeester Francis Benoit eerder al toe.

Parkeermeters Kuurne
Gemeentebestuur Kuurne koopt parkeermeters aan die ze niet zal gebruiken

70% van de oorspronkelijke prijs

Drie van de meters kon de gemeente meteen terug verkopen, maar de rest bleef ongebruikt in een gehuurde loods staan. Een tiental van die meters kan nu verkocht worden aan Kortrijk voor zeventig procent van de oorspronkelijke prijs. “Het is duidelijk dat we met die 100.000 euro hier geen museum van parkeermeters gaan maken. We willen die investering terugvorderen en inzetten voor verkeersveiligheid”, zei Benoit toen nog.

Het was oppositiepartij Nieuw Kuurne die de foutieve aankoop ontdekte en de kwestie aan de kaak stelde. De gemeente hoopt dat de verkoop aan Kortrijk een nette oplossing biedt voor de ongebruikte meters.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert

