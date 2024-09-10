Drie van de meters kon de gemeente meteen terug verkopen, maar de rest bleef ongebruikt in een gehuurde loods staan. Een tiental van die meters kan nu verkocht worden aan Kortrijk voor zeventig procent van de oorspronkelijke prijs. “Het is duidelijk dat we met die 100.000 euro hier geen museum van parkeermeters gaan maken. We willen die investering terugvorderen en inzetten voor verkeersveiligheid”, zei Benoit toen nog.

Het was oppositiepartij Nieuw Kuurne die de foutieve aankoop ontdekte en de kwestie aan de kaak stelde. De gemeente hoopt dat de verkoop aan Kortrijk een nette oplossing biedt voor de ongebruikte meters.