En auteur Vandenbussche zit niet stil. Ondertussen is de Pannenaar bezig met een derde boek, dit keer non-fictie, over de Bende van Nijvel. Als advocaat van enkele nabestaanden wil hij de hele puzzel van een van België's meest besproken misdaden, nog eens leggen: "De bedoeling is dat we bij elke robotfoto van de bende van Nijvel de juiste dader kunnen kleven. En dan wil ik er niet alleen een gezicht bij kleven, maar ook de hypothese van de misdaad. Een grote uitdaging, de grootste uit mijn carrière".