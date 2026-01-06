10°C
Aanmelden
Nieuws
Waregem

Kop­pel thuis dood gevon­den in Beve­ren-Leie: Wel­licht familiedrama”

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18

In Waregem is een koppel dood gevonden bij hen thuis. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Volgens de eerste vaststellingen zou het om een familiedrama gaan.

Het familiedrama zou zich afgespeeld hebben in een huis in Beveren-Leie. De man van 61 en een vrouw van 59 zijn bij hen thuis gevonden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

"Volgens de eerste vaststellingen gaat het vermoedelijk om een familiedrama", aldus het parket. "Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de overlijdens wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter in Kortrijk."

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 17

Zit je zelf met donkere gedachten, of heb je nood aan een gesprek, bel dan het nummer 1813 of surf naar zelfmoord1813.be.

De redactie

Meest gelezen

Geri Haerynck
Nieuws

Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer
Sneeuw
Nieuws

Weerman Geert Naessens: "Het wordt een moeilijke ochtendspits"
Ongeval Wielsbeke
Nieuws

Vrouw krijgt boete en celstraf voor ongeval waarbij trucker verdronk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden