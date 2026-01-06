Het familiedrama zou zich afgespeeld hebben in een huis in Beveren-Leie. De man van 61 en een vrouw van 59 zijn bij hen thuis gevonden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

"Volgens de eerste vaststellingen gaat het vermoedelijk om een familiedrama", aldus het parket. "Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de overlijdens wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter in Kortrijk."