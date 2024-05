Vlaams parlementslid Maxim Veys is de hoofdafwasser van dienst. Vooruit heeft zijn afwas- en spoelbak opgesteld in de studentenbuurt op Walle. Naast de studenten wat ontzorgen tijdens de blok, luisteren de politici ook naar hun bezorgdheden. Maxim Veys, derde plaats Vooruit Vlaams Parlement “We merken vooral dat er heel veel over en te weinig met studenten gesproken wordt. Wij willen die echt een plek geven. Om ons programma op te stellen hebben we hen ook heel veel vragen gesteld en daar kwam mentaal welzijn als absolute prioriteit naar boven. Waar kan ik terecht als ik problemen heb.”