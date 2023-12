Naast de ervaren Vaneeckhout kiezen de West-Vlaamse leden voor een relatief nieuw gezicht om de federale kieslijst te trekken. Die eer valt Matti Vandemaele uit Kortrijk te beurt.

In Kortrijk draait Vandemaele wel al een hele tijd mee in de politiek. Hij was er vele jaren lijsttrekker en fractieleider. Hij was ook al directeur bij jeugdverblijfcentrum Peace Village in Mesen en werkt nu op het kabinet van Petra Desutter als adjunct-kabinetschef.

'Ik heb in mijn professioneel verleden heel wat jongeren ontmoet. Allemaal vol dromen, maar niet allemaal kregen ze dezelfde kansen. Groen is er voor al die jongeren die op zoek zijn naar een bondgenoot om die drempels weg te werken.'

Vandemaele kan rekenen op de steun van afscheidnemend federaal fractieleider Wouter De Vriendt, die met zijn ervaring de federale lijst tijdens de campagne zal duwen.