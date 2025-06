Het stadsbestuur besliste eerder al formeel in het College van Burgemeester en Schepenen dat er geen nieuw buitenzwembad wordt gebouwd. Maar als het van de oppositiepartijen afhangt, realiseert de stad de komende jaren toch een nieuw binnen- én een nieuw buitenzwembad ter vervanging van de huidige zweminfrastructuur in Izegem.

"Dat is perfect haalbaar en betaalbaar. De stad is financieel kerngezond en bovendien zou Izegem kunnen rekenen op een subsidie van de Vlaamse Regering van 4,5 miljoen euro voor het project. Ook de uitbatingskost van een buitenzwembad kan de stad zeker dragen, dat doet ze immers nu ook al", stellen gemeenteraadsleden Karen Pollefeyt (N-VA), Ann Van Essche (CD&V) en Julie Vandewatere (Vooruit-Groen). "Dat STIP+ en Vlaams Belang geen buitenzwembad meer willen bouwen, is geen financiële maar een puur politieke keuze."