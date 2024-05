West-Vlaanderen is volgens Groen het kneusje van de klas als het gaat over natuur en klimaat. "Wij hebben het slechtste water van Vlaanderen, wij hebben het minste bos van heel Europa, we hebben ook slechte lucht en er wordt het meest verharding aangelegd hier in de regio", zegt Vlaams-lijsttrekker Jeremie Vaneeckhout (Groen).

Tijd voor verandering, vinden ze bij de partij. Met een actie op de markt van Gullegem laten ze de burger mee beslissen op welke thema’s ze het meest sjette zullen geven.