Na de quizvraag gaan de kandidaten in gesprek met de inwoners. Vooral ouderen liggen wakker van de zorgen over de gezondheidszorg. De boodschap van Groen is voor federaal lijsttrekker Matti Vandemaele daarom minstens even belangrijk in West-Vlaanderen als elders in Vlaanderen. "Ik denk dat de situatie in West-Vlaanderen niet beter is dan in de rest van Vlaanderen. We stellen vast dat je heel je leven op een wachtlijst staat omdat er te weinig geïnvesteerd wordt in de zorg", argumenteert hij.

"Daarom voeren we hier vandaag actie. Als je hier op de markt in Ieper luistert, dan herkennen veel mensen zich in de verhalen die we brengen. Het probleem is dus ook zeker een West-Vlaams probleem." Groen ijvert dus voor meer investeringen in de zorg, om bijvoorbeeld ook de uitval van personeel tegen te gaan.