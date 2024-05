"Zorg nodig? Er zijn 25.000 wachtenden voor u" is de opvallende tagline van deze actie. Als het nu gaat over een plaatsje in de kinderopvang, zorg voor personen met een beperking of opvang voor jongeren in nood of psychologische hulp: Groen is van plan om het tij te keren.

"Iedere partij zegt dat het een prioriteit is maar dat zijn dezelfde partijen die voorbije tien jaar allen maar bespaard hebben op ons zorgsysteem. Dit moet een prioriteit worden, met veel meer investeringen", zegt covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. Katrien Callens kreeg zelf al te maken met wachtlijsten. "Ik ken vrienden die heel lang thuis voor hun dochter hebben gezorgd. Wanneer de vraag naar zorg groter werd, was het voor hen zeer moeilijk om hulp te vinden."

Intussen zakt Groen in een nieuwe nationale peiling weg tot 6,6 procent. Er staat nog heel wat op het spel de komende weken, in afwachting van de echte peiling op 9 juni.