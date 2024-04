West-Vlaanderen is de bosarmste provincie van ons land. Het zuiden van West-Vlaanderen zelfs de bosarmste regio in Europa. Opmerkelijk is dat Groen ook voor de boeren wil opkomen en rechtszekerheid in de landbouw.

Groen West-Vlaanderen heeft nu een zetel in beide parlementen. De ambitie is om die minstens te behouden, gezien de verrechtsing in onze samenleving.