Tijdens deze Week van Dementie dragen personeelsleden, artsen en vrijwilligers van het Jan Yperman Ziekenhuis de bloemetjes als teken van solidariteit en betrokkenheid bij mensen met dementie. Vandaag is het trouwens Wereld Alzheimerdag. Op deze manier wil het ziekenhuis benadrukken dat ze mensen met dementie zien als volwaardige individuen die méér zijn dan hun ziekte. Daarnaast wil het ziekenhuis ook het bewustzijn rond dementie vergroten.



Het ziekenhuis nodigde iedereen in de streek uit om de haaknaalden op te pakken of zelf een ‘vergeet-me-nietje’ te dragen. De oproep kende een enorm succes want medewerkers, familieleden, vrijwilligers, bezoekers én mantelzorgers sloegen massaal aan het haken. In totaal haakten ze samen meer dan 5000 vergeet-me-nietjes bijeen.