'Het is betreurenswaardig dat De Lijn dit gewoon midden de zomer meedeelt, zonder dat we hierover als lokaal bestuur enige inspraakmogelijkheid hebben', geeft Kristof Vermeire mee.

De volledige zomervakantie kunnen de reizigers nog beroep doen op de kustlijnwinkels, maar vanaf 2 september verdwijnen twaalf Kustlijnwinkels. 'Als lokaal bestuur zullen we hierover uiteraard ons ongenoegen aan De Lijn laten blijken. Deze beslissing wordt uitgerekend meegedeeld op het moment dat de vervoersregioraad niet samenkomt', aldus Vermeire.

Ook in de zomer 2021 sloot De Lijn al eens De Lijnwinkel aan het Duinenplein, maar na protest van de Vermeire in de vervoersregioraad kwam De Lijn daar in 2022 op terug.