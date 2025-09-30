17°C
Aanmelden
Nieuws
Lichtervelde

Fiet­ser (75) raakt levens­ge­vaar­lijk gewond na aan­rij­ding met Lijn-bus

Ongeval Lichtervelde

In Lichtervelde is deze middag een 75-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval met een bus van De Lijn. Het ongeval gebeurde rond 11 uur in de Kortemarkstraat, op de grens tussen Lichtervelde en Sint-Henricus.

De man fietste in de richting van Sint-Henricus en wilde vermoedelijk de drukke gewestweg oversteken toen hij werd aangereden door een bus van De Lijn die in dezelfde richting reed. Twee voorbijgangers dienden de eerste zorgen toe tot het mug-team arriveerde. Het slachtoffer werd daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De Kortemarkstraat bleef na het ongeval een tijdlang afgesloten voor verkeer. Een verkeersdeskundige onderzoekt in opdracht van het parket van West-Vlaanderen de precieze omstandigheden van het ongeval.

Redactie
Ongeval

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Parkeerautomaat Bredene

Geen cash meer in Bredense parkeerautomaten en afvalstraten
Snelwegparking Rekkem

Grondige vernieuwing van E17-parkings in Rekkem start in 2027
2023 pilkemseweg 1

Pilkemseweg opnieuw open: bedrijven in industriezone Ieperleekanaal vlot bereikbaar
Spoor Treinspoor
Update

Treinverkeer tussen Brugge en Oostende hervat
Fietszone2 Brugge

Vanaf vandaag is Brugge binnen de R30 één grote fietszone
Vernieuwing N49

Van expresweg naar snelweg: eerste deel van Natiënlaan in Damme afgewerkt
17°C
Aanmelden