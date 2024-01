De man van 44 heeft zijn vrouw omgebracht met enkele messteken, verspreid over het hele lichaam. Hij stichtte daarna ook brand in hun wagen, die in de garage stond. Het vuur is overgeslagen op de woning. "Eerst heeft hij zijn vrouw messteken toegebracht in de keuken en toen heeft hij de wagen die in de garage stond in brand gestoken. De wagen is ontploft en uiteindelijk is dan ook een stuk van het huis afgebrand", bevestigt Tom Janssens van het Parket van West-Vlaanderen.

Het koppel baatte in hun woning langs de Zultseweg een wellness uit. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen ze de vrouw zwaargewond aan in de keuken. Het slachtoffer werd nog naar buiten gebracht en ter plaatse gereanimeerd, maar bezweek aan haar verwondingen. Ook daarover is het parket formeel: het zijn de messteken die de vrouw fataal waren.