Stee­kin­ci­dent in Blan­ken­ber­ge: vrouw van 68 en baby van 7 maan­den gewond

Bij een steekincident in Blankenberge hebben een 68-jarige vrouw en een zeven maanden oude jongen donderdagmiddag verwondingen opgelopen. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De betrokkenen verkeren niet in levensgevaar.

De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke kreeg rond 11.30 uur een oproep voor een steekincident in de Oudengemse Laan in Blankenberge. In de woning werden een 68-jarige vrouw en een zeven maanden oude baby aangetroffen. Het zou gaan om een grootmoeder en haar kleinzoon. Ze werden allebei gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar zouden volgens het parket niet in levensgevaar verkeren.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter gevorderd. Het labo zal ter plaatse gaan om sporenonderzoek uit te voeren. "Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident is volop aan de gang", meldt het parket.

Belga
Moordpoging

