Vlaanderen staat qua zonnepaneelinstallaties per inwoner op het podium in Europa. Vandaag werd de kaap van een miljoen zonnepaneelinstallaties bereikt in Harelbeke.

In de West-Vlaamse provincie liggen ongeveer 200.000 zonnepaneelinstallaties, wat overeenkomt met een vijfde van het totaal aantal in Vlaanderen. Per 1000 West-Vlamingen, hebben er 169 een zonnepaneelinstallatie. In Wingene zijn dat er zelfs 223. Enkel Limburg telt er nog iets meer per inwoner.