Drukte in vogelopvangcentrum in Oostende door hitte: “Elke dag een 40-tal dieren in nood binnengebracht”
Het is opnieuw een snikhete dag, ook dieren hebben het bijzonder lastig in deze warmte. Dat merken ze in het vogelopvangcentrum in Oostende. Daar werden de afgelopen dagen elke dag een veertigtal dieren in nood binnengebracht.
Het vogelopvangcentrum in Oostende heeft het druk de laatste dagen. Door het warme weer worden veel dieren in nood binnengebracht, want ze hebben het lastig met het snikhete weer. Afgelopen dagen werden zo een 40-tal dieren in nood binnengebracht. Het gaat vooral om jongen van kauwen en eendjes, maar ze kregen ook al enkele meeuwenkuikens binnen. Vogels vinden met dit weer moeilijk drinkwater.
"We verwachten dat die piek tijdelijk is en opnieuw zal afnemen", vertelt Claude Velter van opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende. "Door de opgestoken wind aan de kust merken we nu al een lichte daling in het aantal binnengebrachte dieren. Momenteel zitten we opnieuw op een meer normaal niveau van 15 à 20 per dag. Naarmate juli dichterbij komt, zal dat aantal vermoedelijk weer geleidelijk stijgen, tot we in juli dagelijks tussen de 60 en 80 dieren binnenkrijgen. Je kan ze een handje helpen door een bakje met water buiten te zetten."