26°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Druk­te in vogel­op­vang­cen­trum in Oos­ten­de door hit­te: Elke dag een 40-tal die­ren in nood binnengebracht”

Drukte in vogelopvangcentrum in Oostende door hitte: "Elke dag een 40-tal dieren in nood binnengebracht"

Het is opnieuw een snikhete dag, ook dieren hebben het bijzonder lastig in deze warmte. Dat merken ze in het vogelopvangcentrum in Oostende. Daar werden de afgelopen dagen elke dag een veertigtal dieren in nood binnengebracht.

Het vogelopvangcentrum in Oostende heeft het druk de laatste dagen. Door het warme weer worden veel dieren in nood binnengebracht, want ze hebben het lastig met het snikhete weer. Afgelopen dagen werden zo een 40-tal dieren in nood binnengebracht. Het gaat vooral om jongen van kauwen en eendjes, maar ze kregen ook al enkele meeuwenkuikens binnen. Vogels vinden met dit weer moeilijk drinkwater. 

Drukte in vogelopvangcentrum in Oostende door hitte

"We verwachten dat die piek tijdelijk is en opnieuw zal afnemen", vertelt Claude Velter van opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende. "Door de opgestoken wind aan de kust merken we nu al een lichte daling in het aantal binnengebrachte dieren. Momenteel zitten we opnieuw op een meer normaal niveau van 15 à 20 per dag. Naarmate juli dichterbij komt, zal dat aantal vermoedelijk weer geleidelijk stijgen, tot we in juli dagelijks tussen de 60 en 80 dieren binnenkrijgen. Je kan ze een handje helpen door een bakje met water buiten te zetten."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

72.735 peuken opgeraapt in Roeselare tijdens opvallende actie tegen peukenzwerfvuil 

72.735 peuken opgeraapt in Roeselare tijdens opvallende actie tegen peukenzwerfvuil 
Windmolen - windturbine

Jo Brouns weigert vergunning voor windturbine van 220 meter in Tielt
Oppompverbod

Tijdelijk captatieverbod nadat chemisch product in Vijverbeek terecht komt
Zeeaarend gestorven

Jonge Europese zeearend gestorven in Woumen
2026 05 24 094646 Brugge Lieven Massez

Zonnig zomerweer met opnieuw tropische uitschieters in zicht
2026 05 23 082433 Nieuwpoort Bernine Deramoudt

Veel zon en zomerse temperaturen
Aanmelden