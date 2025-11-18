Ongeveer de helft van alle schepen ligt te tobben op de Noordzee. In Antwerpen gaat het om een dertigtal schepen en de rest wacht in de haven van Gent - de North Sea Port. Wellicht zullen de problemen zeker tot morgenavond/woensdagavond duren.

Bij de redediensten wordt dinsdag gestaakt in het kader van de nationale actiedag bij de openbare diensten tegen de maatregelen van de federale regering. Zij brengen de loodsen met boten naar grote schepen die Vlaamse havens willen binnenvaren. Vandaag/dinsdag is er maar één Vlaamse redeboot beschikbaar.