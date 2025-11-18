6°C
Zeebrugge

Drie­daag­se sta­king : Meer dan tach­tig sche­pen in de wacht­rij door acties

Door stakingsacties bij de redediensten en in de verkeerscentrale van Zeebrugge liggen er 84 schepen te wachten om havens binnen of buiten te varen. Dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dinsdagavond.

Ongeveer de helft van alle schepen ligt te tobben op de Noordzee. In Antwerpen gaat het om een dertigtal schepen en de rest wacht in de haven van Gent - de North Sea Port. Wellicht zullen de problemen zeker tot morgenavond/woensdagavond duren.

Bij de redediensten wordt dinsdag gestaakt in het kader van de nationale actiedag bij de openbare diensten tegen de maatregelen van de federale regering. Zij brengen de loodsen met boten naar grote schepen die Vlaamse havens willen binnenvaren. Vandaag/dinsdag is er maar één Vlaamse redeboot beschikbaar.

Driedaagse staking

Aanmelden