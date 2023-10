De provincie ging akkoord met een regularisatie en zo kon de padelclub de tennisvelden van het sportcentrum De Molen omvormen om er te padellen. Maar een buur die klaagt over nachtlawaai en geluidsoverlast liet het daar dus niet bij. Hij krijgt nu allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd. Intussen is het clubhuis dicht en moet de provincie zich opnieuw over het dossier buigen.