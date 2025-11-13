Documentairefestival Docfest start met bijzonder verhaal over vier autistische jongvolwassenen
Gisteravond is in Cinema Lumière in Brugge het documentairefestival Docfest gestart. De komende dagen worden unieke actuele documentaires getoond, vooral met een duurzame lokale verankering.
De openingsfilm 'Fly, beyond the spectrum’ is een heel bijzonder verhaal over vier autistische jongvolwassenen. In hun jeugd kregen ze het etiket 'autisme' opgeplakt en verloren daardoor zelfvertrouwen. De film volgt de vier jongvolwassen mannen op een kruispunt in hun leven. Kieran Verswijvelen is één van hen. “We zijn gewoon mensen, evenwaardig. Daar komt het op neer. We willen dat weergeven in de film, weergeven zoals we zijn. Ik hoop dat we dat hebben bereikt.”
Zelf gefilmd
De vier hoofdrolspelers filmden ook zelf en componeren de soundtrack. Steven Janssens, documentairemaker: “Ik denk dat ze vooral trots zijn en een bepaald groeiproces hebben doorgemaakt om dat verhaal te brengen. Natuurlijk is dat kwetsbaar en hebben ze zichzelf blootgegeven.”
'Fly, beyond the spectrum’ speelt vandaag in De Passer in Brugge en morgen in Lumière. Het filmfestival Docfest loopt nog tot 23 november.