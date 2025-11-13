De vier hoofdrolspelers filmden ook zelf en componeren de soundtrack. Steven Janssens, documentairemaker: “Ik denk dat ze vooral trots zijn en een bepaald groeiproces hebben doorgemaakt om dat verhaal te brengen. Natuurlijk is dat kwetsbaar en hebben ze zichzelf blootgegeven.”

'Fly, beyond the spectrum’ speelt vandaag in De Passer in Brugge en morgen in Lumière. Het filmfestival Docfest loopt nog tot 23 november.