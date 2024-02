Veel informatie wil de school voorlopig niet kwijt. De directeur Ilse Ghiesmans bevestigt wel dat de school maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de bedreiging. "Alle lessen van vandaag worden geschrapt, de ouders zijn daarvan op de hoogte gesteld."

Het is niet helemaal duidelijk wat die dreiging precies inhoudt. Via een contactpagina van de school zou iemand een bericht hebben gestuurd waarin sprake is van een schietincident.

De politie en het parket nemen de dreiging ernstig. “Het onderzoek naar de dreiging loopt volop”, klinkt het bij het parket van West-Vlaanderen. Intussen kon de politie een minderjarige jongeman oppakken. Hij zal nu verhoord worden.