De partij zou voor de naam 'gezond verstand' gaan, de nieuwe partij die eind vorig jaar al aangekondigd werd door zoon Dimitri Dedecker. Hij kreeg daarvoor de goedkeuring van vader Dedecker. Voor de lokale verkiezingen komen ze al zeker op in Nieuwpoort (waar Dimitri eventueel ook kandidaat-burgemeester is, red.) en Kortrijk. Maar ook in Harelbeke zou een afdeling in de steigers staan.

Bij de N-VA, waarvoor Jean-Marie in juni de West-Vlaamse lijst trekt, weten ze van niets. Voor de verkiezingen in juni zouden Dedecker en N-VA-voorzitter Bart De Wever een herenakkoord hebben gehad waarbij werd beloofd dat Lijst Dedecker niet zou opkomen. De lokale verkiezingen zouden niet in het "herenakkoord" zijn opgenomen, schrijft HLN.