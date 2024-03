Zoals bekend trekken Hilde Crevits (Vlaamse) en Nathalie Muylle (Federaal) de West-Vlaamse CD&V-lijsten. Ze hebben hun bezorgdheden opgedeeld in drie thema's: Nabije zorg, geld en veiligheid.

Zo streeft CD&V naar een huisarts, tandarts of specialist in de buurt. "80% van de West-Vlamingen wordt geconfronteerd met een patiëntenstop of verre verplaatsingen. We moeten de instroom van huisartsen vergroten." De partij wil ook een fiscale hervorming waarbij de kloof tussen werken en niet-werken groter wordt.