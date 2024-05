De partij had het speelbos 'Torwoud' in Torhout uitgekozen als locatie voor de gezinsdag. Hoewel enkele kinderen waren meegekomen om te spelen, of voor de tomatensoep met balletjes, werd het voor de volwassenen een politieke dag. Bekende gezichten uit de West-Vlaamse afdeling zoals Nathalie Muylle, Joachim Coens en Brecht Warnez waren aanwezig. Ook ex-voorzitter Wouter Beke nam deel aan het evenement. Boegbeeld Hilde Crevits kon er in haar thuisstad door familiale redenen niet bijzijn.

"Het gezin is voor ons vandaag echt wel de hoeksteen in onze maatschappij", verwoordt Muylle. "Een warm gezin hebben maakt je zoveel sterker, zoveel weerbaarder, geeft je kansen."