"Ik denk dan aan toepassingen in het onderwijs, in de gezondheidszorg", vult Jasper Pillen aan. Hij is lijsttrekker voor het Vlaams parlement.

"Veel sneller kankeronderzoek, individuele begeleiding van leerlingen. Dankzij de data die verzameld worden met artificiële intelligentie. Het is een deel van de toekomst en dat willen we mee uitdragen."

Vincent Van Quickenborne (lijstduwer federaal voor Open VLD): "Campagne is zien en gezien worden maar vooral tonen dat je gelooft in de toekomst. Wij geloven echt dat de toekomst heel veel interessante dingen zal brengen. Wij kiezen heel uitdrukkelijk voor die moderne technologie, omdat we denken dat daardoor onze economie beter zal groeien, meer zal groeien en voor meer welvaart zal zorgen."