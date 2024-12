Freedom Sonata ging in juni in première in Marseille. Het thema is vrijheid of de illusie ervan. De muziek is van Beethoven en rapper Kanye West. Emanuel Gat, choreograaf: “Ik mix die twee muziekstijlen die erg verschillend lijken maar verrassend toch op elkaar lijken. We schakelen van het ene stuk over naar het andere en dat gebeurt heel natuurlijk. Het is geschreven voor 11 dansers. In het stuk kijken we naar mensen, hun gedrag, de keuzes die ze maken, hoe ze voelen en communiceren.”