Op verschillende plaatsen in de provincie verzamelen land- en tuinbouwers om richting Brugge te trekken. Daar willen ze vannamiddag de haven blokkeren. Dat is bijvoorbeeld zo in Schore, bij Middelkerke. Van daaruit rijden ze over de secundaire wegen in colonne naar Brugge. Niet via de snelweg dus. O...

Lees meer