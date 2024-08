In de Kleine Merkemstraat in Langemark is vrijdagavond brand uitgebroken in een bijgebouw van een woning. Een alerte buur had dat gezien en kon tijdig de hulpdiensten verwittigen. Het bijgebouw zat vol met stro en vatte vuur, de aanpalende woning zelf bleef vrij van vuur. Voor de bewoners van de woning wordt tijdelijk elders onderdak gezocht, omdat er geen elektriciteit meer is.